Am Sonntag erwischte die Polizei einen Raser in Wien-Favoriten, der mit 128 statt der erlaubten 50 km/h unterwegs war.

Am vergangenen Sonntag wurde durch die Landesverkehrsabteilung Wien eine Schwerpunktaktion mit Augenmerk auf Geschwindigkeitsüberschreitungen durchgeführt. In der Laaer-Berg-Straße Fahrtrichtung stadteinwärts in Wien-Favoriten hatte es ein Fahrzeuglenker offenbar besonders eilig.