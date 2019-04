Rapid Wien schafft Ausgleich gegen Altach: Die Stimmen zum Spiel

Rapid Wien konnte beim Spiel gegen Altach in letzter Sekunde einen Ausgleich erreichen. Hier sind die Stimmen zum Spiel.

Alex Pastoor (Altach-Trainer): “Kurz nach dem Spiel ist mein Gefühl natürlich Enttäuschung. Wir hatten den Sieg in der Hand, jetzt fühlt es sich wie eine Niederlage an. Aber ich muss auch analysieren, und das heißt, dass wir in der ersten Hälfte zu schwach waren – defensiv nicht gut und nach vorne zu wenig. Da hätte Rapid führen müssen, und wir hatten Glück. Mit den Umstellungen wurde es dann besser. Letztlich ist das Unentschieden durchaus gerecht.”