Ausgleich in letzter Sekunde: Rapid gegen Altach mit 2:2

Am Samstag konnten Rapid Wien dank eines späten Treffers mit einem Unentschieden vom Feld gehen.

Rapid hat im vierten Spiel der Bundesliga-Qualifikationsgruppe erstmals Punkte liegengelassen. Die Hütteldorfer erkämpften am Samstag dank zwei späten Treffern in Altach ein 2:2 und liegen damit nur noch drei Punkte vor dem SV Mattersburg, der gegen Wacker Innsbruck einen 3:1-Heimsieg feierte. Die Tiroler bleiben Tabellenletzter. Im dritten Spiel besiegte die Admira zuhause Hartberg 2:1.

Mattersburg rückte Spitzenreiter Rapid Wien durch den 3:1-Sieg bis auf drei Punkte näher. Alois Höller brachte sein Team in der 27. Minute aus einem Konter in Führung, nach dem Seitenwechsel erzielte Zlatko Dedic (70.) aus einem umstrittenen Foul-Elfer den Ausgleich. Auf den TV-Bildern war zu sehen, dass sich das fragliche Vergehen von Höller außerhalb des Strafraums zugetragen hatte. In der 90. Minute köpfelte Kapitän Nedeljko Malic nach einem von Höller verlängerten Einwurf ein, der eingewechselte Andreas Kuen (95.) erzielte nach einem Solo den Endstand.

Schlusslicht bleibt Tirol

Das Schlusslicht aus Tirol liegt weiterhin zwei Punkte hinter dem Vorletzten Hartberg, der bei der Admira 1:2 verlor. Die Südstädter schoben sich an Altach vorbei an die dritte Stelle. Am Sonntag steigen in der Meistergruppe die Partien St. Pölten – Salzburg, Sturm Graz – WAC (jeweils 14.30 Uhr) und Austria – LASK (17.00 Uhr).