Rapid Wien gegen SKN St. Pölten: Die Stimmen zum Spiel

Rapid Wien hat turbulente Wochen hinter sich und musste sich am Samstag in der Bundesliga SKN St. Pölten mit 0:2 geschlagen geben. Rapid-Trainer Goran Djuricin wurde nach dem Spiel freigestellt. Das sind die Stimmen zum Spiel.

Stefan Schwab (Rapid-Kapitän/via Sky): “Wir haben probiert, wir haben alles gegeben, aber man hat einfach gesehen: es geht nicht. Die Schleife ist immer enger geworden und wir haben den Druck heute absolut nicht mehr Stand halten können. Es tut mir leid um den Trainer, er hat alles reingehauen, er ist mit uns immer gut umgegangen. Es war nicht mehr menschlich, was rundherum passiert ist. Wir haben jetzt in viereinhalb Jahren vier Trainer verbraucht. Deshalb: Null Vorwurf an den Trainer, sondern da muss sich jeder einzelne im Verein – und ich meine wirklich im Verein – an der Nase nehmen.”