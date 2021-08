Rapid Wien gegen Ried: Die Stimmen zum Spiel

Die jüngsten vier Heimspiele gewannen Rapid Wien allesamt mit dem gleichen Resultat - 3:0. Auch gegen Ried war man auf den Sieg fokussiert.

"Es hat nur der Sieg für Rapid gezählt, und ich glaube, den haben wir schlussendlich souverän drübergebracht", rückte 1:0-Torschütze Marco Grüll das Wesentliche in den Mittelpunkt. Bis zum Ende der Vorsaison hatte der 23-Jährige noch für Ried gekickt. "Dass wir noch besser spielen können, ist klar. Aber in Anbetracht des ganzen Konstrukts im Moment war es für mich eine gute Leistung", lobte Trainer Dietmar Kühbauer seine Truppe. Das angesprochene Konstrukt ist vor allem der durch den europäischen Wettbewerb eng getaktete Spielplan, der kaum Zeit für vollwertiges Training lässt und viele Profis an den Rand der Belastungsgrenze bringt.

Rapid-Torhüter verletzt

So blieb Kapitän Maximilian Hofmann in der Pause in der Kabine, weil er Kreislaufprobleme hatte. Zudem verletzte sich Torhüter Richard Strebinger bei seiner einzigen nennenswerten Rettungsaktion an der Schulter - Genaueres stand noch nicht fest. "Er hat schon was verspürt, aber ich habe keine Ahnung, wie groß das Problem ist", meinte Kühbauer.