Rapid stoppt wegen Coronavirus Trainingsbetrieb beim Nachwuchs

Am Freitag wurde bei Rapid aufgrund des Coronavirus der Trainingsbetrieb beim Nachwuchs und der zweiten Mannschaft gestoppt.

Spieler erhalten ein individuelles Heimprogramm

Einschränkungen mit finanziellen Auswirkungen

Sturm Graz: Trainingsbetrieb ebenfalls ausgesetzt

Bereits am Mittwoch hatte Sturm Graz verkündet, den Trainingsbetrieb für alle Teams auszusetzen. Ausgenommen davon sind die Profis, deren nächste Einheit am Montag auf dem Programm steht. Auch bei der Austria wurde die Stopp-Taste gedrückt. Derzeit trainieren nur noch die erste Mannschaft sowie die in der 2. Liga spielenden Young Violets, wobei beide Teams erst am Montag wieder einsteigen.