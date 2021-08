Rapid-Fans nach Altach-Match zusammengeschlagen

Zwei Männer haben am Sonntag im Anschluss an ein Fußball-Match von Rapid Wien in Altach zwei Vorarlberger Fans der Hütteldorfer angegriffen.

Die beiden Rapid-Fans im Alter von 33 und 42 Jahren wurden im Bereich einer Bushaltestelle angegriffen, der 33-Jährige wurde durch Faustschläge ins Gesicht verletzt. Der 42-Jährige kam ohne Blessuren davon, informierte die Polizei.

Provokationen gegen Rapid-Fans

Die zwei Männer waren aufgrund ihrer Bekleidung eindeutig als Rapid-Anhänger zu erkennen. Nach dem Spiel (Altach gewann mit 2:1, Anm.) wurden sie noch im Stadion von mehreren Personen provoziert. Um einen Konflikt zu vermeiden, zogen sie daher ihre Oberbekleidung mit Rapid-Schriftzug aus. Gegen 23.25 Uhr verließen die beiden Männer das Stadion und begaben sich zur gegenüberliegenden Bushaltestelle, wo sie mit Schlägen eingedeckt wurden.

Die Polizei (Tel. 059133-8151) bittet um Hinweise. Die beiden gesuchten Männer sind zwischen 20 und 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Einer hat helle Haare, der andere dunkle, beide trugen T-Shirts. Es wird vermutet, dass es sich bei den zwei Männern um deutsche Staatsbürger handelt.