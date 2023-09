In Wien-Mariahilf eskalierte eine Rangelei zwischen zwei Männern, wobei einer der Männer leicht verletzt wurde.

Beamte der Polizeiinspektion Kopernikusgasse wurden gerufen, da es vor einem Lokal in Wien-Mariahilf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein soll. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zwischen einem offensichtlich alkoholisierten 41-jährigen österreichischen Staatsbürger nach verbalen Drohungen mit einem anderen Mann zu einer Rangelei kam.

Verbale Drohungen und Rangelei in Wien-Mariahilf

Die Beamten zeigten beide Personen wegen des Verdachts der Körperverletzung an. Bei dem Vorfall wurde einer der Männer leicht verletzt. Kurz darauf brachte eine Passantin eine Schreckschusswaffe, die sie in unmittelbarer Nähe der Auseinandersetzung in einer Blumenkiste aufgefunden hatte.