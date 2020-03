Randalierer warf mit Barhockern und Flaschen: Lokalgäste verletzt

In einem Lokal im 15. Wiener Gemeindebezirk kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem Zwischenfall. Ein 26-jähriger Mann begann, wild zu randalieren - es gab mehrere Verletzte.

Aus unbekannter Ursache begann ein 26-jähriger Iraker in der Nacht auf Dienstag gegen 00:30 Uhr in einem Lokal in der Märzstraße zu randalieren.