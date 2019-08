Randalierer verletzt Polizist bei Festnahme in Wien-Leopoldstadt

Am Dienstag erlitt ein Polizist eine Verletzung am Unterarm, als sich ein 27-Jähriger gegen seine Festnahme heftig wehrte.

Ein 27-jähriger Mann ist am Mittwochabend in Wien-Leopoldstadt in der Vendiger Au bei Rot über die Straße gegangen. Diese an sich oft zu beobachtende Gesetzesübertretung führte aufgrund des aggressiven Gebarens des Mannes schließlich zu seiner Festnahme.