Ein Randalierer in Wien-Penzing beschäftigte die Polizei

Randalierer kam trotz Hausverbots in Wiener Notquartier - Polizist verletzt

Ein 46-jähriger Mann sorgte in der Nacht auf Dienstag für einen Polizeieinsatz in einem Notquartier in Wien-Penzing. Er randalierte dort, weil er trotz eines gegen ihn bestehenden Hausverbots hinein wollte.

Ein 46-Jähriger hat in der Nacht auf Dienstag vor einem Notquartier in Wien-Penzing randaliert, weil ihm der Zutritt zu der Schlafstelle verweigert worden war.

Notquartier-Randalierer verletzte einen Polizisten

Laut Polizeisprecher Mohamed Ibrahim hatte der griechische Staatsbürger Hausverbot für das Quartier, wollte gegen 2.45 Uhr aber trotzdem hineingehen. Er wurde gegen das Securitypersonal aggressiv, die Polizei wurde alarmiert. Als er die Beamten sah, deckte er sie mit griechischen Schimpfwörtern ein.

Er warf zudem einen Rucksack nach den Uniformierten. Ein Beamter wurde leicht verletzt, setzte den Dienst aber fort. Der 46-Jährige wurde festgenommen.