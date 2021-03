Randalierer bedroht Polizisten in Wien-Donaustadt mit Messer

Laute Schreie, die aus ener Wohnung in Wien-Donaustadt erklangen, riefen Samstagnacht die Polizei auf den Plan. Es kam zu einer Konfrontation mit einem Randalierer auf offener Straße.

Nachdem Polizisten der Polizeiinspektion Wagramer Straße am Sonntag kurz vor 23 Uhr wegen eines in einer Wohnung laut schreienden Mannes gerufen worden waren, trafen sie diesen vor dem Mehrparteienhaus auf der Straße an.