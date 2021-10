Randalierer attackierten Polizisten in Wien-Favoriten

Zwei Männer randalierten in der Nacht auf Donnerstag in Wien-Favoriten, ein Zeuge alarmierte darauhin die Polizei.

Ein Zeuge verständigte am 27. Oktober gegen 2.45 Uhr die Polizei wegen zwei randalierenden Männern in Wien-Favoriten. Sie sollen in der Troststraße lautstark geschrien und geschimpft haben.