Randalierer attackiert Security-Mitarbeiter in U3-Station Westbahnhof

In der U3-Passage am Wiener Westbahnhof kam es Dienstagnacht zu einem Zwischenfall, als ein aggressiver Mann Passanten anpöbelte. Die Situation eskalierte rasch.

Ein 61-jähriger Mann verhielt sich am Dienstag gegen 22 Uhr in der U3-Passage Wien-Westbahnhof äußert aggressiv, schrie und pöbelte andere Passanten an.