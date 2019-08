Rampe in Wien-Margareten soll auf Gürtel führen

Die Bauarbeiten am Matzleinsdorfer Platz laufen auf Hochtouren. Dort, wo die U2 Station entstehen soll, soll ab 2020 eine Rampe stehen. Die Geduld der Autofahrer ist gefragt.

Seit gut einem Jahr wird am Matzleinsdorfer Platz gebaut. Aufgrund der Bauarbeiten für die U2 wird alles anders und man wird künftig über eine Rampe fahren.

An der Triester Straße soll das Stationsgebäude entstehen. Täglich fahren derzeit etwa 26.000 Autos durch die Unterführung Matzleinsdorfer Platz. Bereits in zwei Monaten muss auch eine Abbiegespur aufgrund von Arbeiten am äußeren Gürtel gesperrt werden.