Räuberischer Diebstahl in Leopoldstadt: Zigaretten und Kopfhörer erbeutet

Am Sonntagvormittag fragte in der Böcklinstraße in Wien-Leopoldstadt ein 26-Jähriger einen 30-Jährige nach einer Zigarette. Der Jüngere nahm das Gewünschte sowie die Kopfhörer des Älteren jedoch gewaltsam an sich.

Ein 26-jähriger Mann soll einen 30-Jährigen am Sonntag gegen 10:30 Uhr

zuerst um Zigaretten gefragt und anschließend die Zigaretten sowie auch dessen Kopfhörer an sich genommen haben.

Festnahme nach Verdacht des räuberischen Diebstahls

Der 30-Jährige verfolgte den flüchtenden Tatverdächtigen, woraufhin der 26-Jährige das Opfer körperlich attackiert haben soll. Alarmierte Polizisten konnten den mutmaßlichen Täter im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung festnehmen.