Räuber in Wien-Simmering überführt

Die Wiener Polizei konnte am Mittwoch einen 22- jährigen Österreicher nach Verdacht des zweifachen Raubes festnehmen. Er befindet sich in Haft.

Der Festgenomme soll am Montag einen 77-Jährigen auf der Straße attackiert und ihm sein Mobiltelefon und eine Brille geraubt haben. Am Dienstag soll der 22-Jährige ein weiteres männliches Opfer (17) attackiert und dessen Einkäufe gestohlen haben. Nach intensiven Ermittlungen konnten die Beamten des Landeskriminalamtes mit Unterstützung der WEGA den Tatverdächtigen in seiner Wohnung festnehmen und die geraubten Gegenstände sicherstellen. Der 22-Jährige zeigte sich bei der Einvernahme teilgeständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht.