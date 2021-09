Räuber-Duo verfolgte Frau von Wiener U-Bahn-Station aus: Fahndung

Mitte Juli kam es zu einem Raubversuch an einer 43-Jährigen in Wien-Alsergrund. Die beiden mutmaßlichen Täter, welche die Frau von einer U4-Station aus verfolgten, werden nun per Lichtbild gesucht.

Am 16. Juli 2021 gegen 6:30 Uhr Früh sollen zwei Männer, von denen nun Lichtbilder vorliegen, einen versuchten Raub begangen haben.

Raub-Versuch in Wien-Alsergrund

Die beiden sollen eine 43-jährige Frau von der U-Bahnstation U4 Roßauer Lände verfolgt und einer der beiden in der Seegasse versucht haben, ihre Handtasche zu entreißen, während der andere als Aufpasser agierte. Die 43-Jährige sei dadurch gestürzt, wodurch sie sich leicht verletzt habe.

Polizei fahndet nach Räuber-Duo