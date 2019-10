Räuber-Duo attackiert und beraubt 15-Jährigen in Wien-Meidling: Fahndung

Bereits Ende August kam es im Bezirk Meidling zu einem Raubüberfall auf einen jungen Burschen. Die beiden ebenfalls jugendlichen Täter schlugen auf ihn ein und beraubten den 15-jährigen.

Die Wiener Polizei fahndet nach dem Raubüberfall auf einen 15-Jährigen nach den beiden Tätern. Die Jugendlichen sollen den Burschen Ende August in einem Bus angesprochen, nach dem Aussteigen in ein Stiegenhaus gedrängt, geschlagen und ausgeraubt haben. Das Duo flüchtete nach der Tat mit Geld, Handy und Halskette des Opfers. Die Polizei veröffentlichte am Mittwoch Fotos der beiden Männer.

Attacke, Raub und Drohung mit dem Umbringen

Am 31. August gegen 20.30 Uhr sprachen die beiden Burschen den 15-Jährigen in einem Bus in Meidling an und verwickelten ihn in ein Gespräch. Nach dem Aussteigen drängte einer der Männer den 15-Jährigen ins Stiegenhaus eines Gebäudes in der Köglergasse. Dort schlugen beide Jugendlichen mehrfach auf ihr Opfer ein, ehe sie ihn ausraubten. Zum Abschluss bedrohten sie den Burschen noch mit dem Umbringen, sollte er sich an die Polizei wenden.