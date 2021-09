Rätsel gelöst: Darum lieben Katzen Kartons über alles

Wer kennt es nicht? Man kauft der Katze ein teures Kuschelbett - und sie hat null Interesse daran, aber setzt sich flugs in den Karton, in den es verpackt war. Warum das so ist, erklären Experten hier.

Viele Katzen und Kater haben statt dem Kratzbaum oder dem Körbchen nur Augen für eins: Kartons! Doch warum ist das eigentlich so?

Katzen und Boxen: Was steckt hinter dieser Vorliebe?

Was geht in einer Katze vor, die es sich in einem Karton gemütlich macht, sobald einer in die Wohnung gebracht wird - und warum tut das so gut wie jede Katze ohne Ausnahme? Verschiedene Studien haben darauf nun eine Antwort gefunden. Erfahren Sie des Rätsels Lösung hinter der vielleicht größten bekannten Haustiervorliebe - in diesem Video.

Darum lieben Katzen Kartons

