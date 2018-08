Radweg in Wiener Argentinierstraße soll zur Fahrradstraße werden: Kritik von SPÖ

Seit den 1980er-Jahren gibt es den Radweg in der Argentinierstraße in Wien-Wieden. Die Bezirks-Grünen haben nun vorgeschlagen, daraus eine Fahrradstraße zu machen - dann müssten sich Pedalritter und Autofahrer die Fahrbahn teilen. Die rote Bezirksvorstehung hält von der Idee jedoch nichts.

Pedalritter sind am Radweg in der Argentinierstraße in Wien-Wieden bereits mit bis zu 70 km/h laut den Grünen geblitzt worden, immer wieder komme es zu Unfällen. Die Umgestaltung des Radwegs in eine Fahrradstraße soll die Situation vor Ort verbessern.