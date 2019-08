Rado Star Prize Austria 2019: Kunstinstallation von Moulham Obid in Wiener Boutique

Der Rado Star Prize Austria geht ins Finale. Moulham Obid präsentiert seine Kunstinstallation "Timeless Materials" noch bis zum 31. August in der Wiener Rado Boutique.

Die Kunstinstallation "Timeless Materials" von Modeschöpfer Moulham Obid ist zwischen 14. und 31. August in der Rado Boutique in Wien zu sehen. Dabei dreht sich alles um den Goldenen Schnitt und kostbare Materialien.

"Timeless Materials": Kunstinstallation in Wiener Rado Boutique

So zeigt die Installation das Abbild eines Mädchens mit geneigtem Kopf, der Planetenlauf um sie herum stellt das heliozentrische Weltbild mit Mutter Natur im Zentrum dar. Der Obelisk steht symbolisch für die erste Uhr, mit der die Zeit sowie die Sonnen- und Mondphasen gemessen wurden, während die Helix in der Mitte des Kunstwerkes aus Glasperlen von Hand gestickt und geknüpft ist. Die Spirale besteht aus dem Schnittmuster von hunderten aus feinstem Tüll per Hand ausgeschnittenen Spiralstreifen.