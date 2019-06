Rado Star Prize Austria 2019: Kunstinstallation von Anna Prinzhorn in Wiener Boutique

Die Kunstinstallation "Vestigium Vanitatis" anlässlich des Rado Star Prize Austria 2019 von Anna Prinzhorn, die bis Ende Juni in der Rado Boutique in Wien zu sehen ist, widmet sich dem Klimawandel und seinen Folgen.

Der Klimawandel hat unter anderem auch die rasante Verbreitung des Borkenkäfers zur Folge. Genau damit beschäftigt sich die Künstlerin Anna Prinzhorn im Rahmen des Rado Star Prize Austria 2019. Ihre Kunstinstallation "Vestigium Vanitatis" zeigt das Fraßmuster eines Borkenkäfers in der Baumrinde. Zu sehen ist die Installation von 13. bis 30. Juni in der Rado Boutique in der Wiener Innenstadt.

"Vestigium Vanitatis" - Kunstinstallation in der Wiener Rado Boutique

Der lateinische Name des Projektes bedeutet so viel wie „Spur der Vergänglichkeit“. Die Vergänglichkeit steht in Zusammenhang mit der Arbeit des Borkenkäfers. Diesen wählte Anna Prinzhorn als Symbol für die direkten Konsequenzen des Klimawandels auf das Ökosystem Wald. Denn: „Durch die andauernden Hitzeperioden und den geringen Niederschlag konnte sich das Insekt in den letzten Jahren stark vermehren und schädigt Nadelbäume nachhaltig“, so die Designerin.