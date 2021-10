An der Kreuzung Wolfganggasse und Flurschützstraße krachte es.

An der Kreuzung Wolfganggasse und Flurschützstraße krachte es. ©LPD Wien

Radler bei Kollision mit Pkw in Wien-Meidling schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 39-jähriger Radfahrer am Freitagvormittag in Wien-Meidling, als er in einer Kreuzung mit einem Pkw kollidierte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein 65-jähriger Pkw-Lenker fuhr am 8. Oktober gegen 7.30 Uhr in Wien-Meidling mit seinem Fahrzeug auf der Wolfganggasse in Richtung Flurschützstraße. Ein 39-jähriger Radfahrer war zur gleichen Zeit auf der Radfahranlage der Flurschützstraße stadteinwärts unterwegs.