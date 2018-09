Radfahrerin missachtete Schulwegsicherung und wollte Wiener Polizisten ohrfeigen

Einer 32-jährigen Radfahrerin ging am Donnerstag die Schulwegsicherung eines Polizeibeamten in Wien-Brigittenau zu langsam. Als dieser die Frau zur Rede stellen wollte, versuchte diese ihn zu ohrfeigen.

Am Donnerstag führte ein Polizeibeamter eine Schulwegsicherung an der Kreuzung Leystraße und Robert-Blum-Gasse in Wien-Brigittenau durch, um den Kindern das gefahrlose Überqueren der Straße zu ermöglichen. Durch Handzeichen wurde dafür der Fahrzeugverkehr gestoppt. Eine 32-jährige Radfahrerin missachtete die Handzeichen und wollte den Schutzweg vorzeitig überqueren, weshalb der Polizeibeamte die Frau anhielt. Darauf reagierte die Frau äußerst aggressiv und begann zu schreien. Danach versetzte sie dem Polizisten einen Stoß und versuchte ihn zu ohrfeigen.