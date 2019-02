Radfahrerin in Wien-Simmering von Auto erfasst: Schwer verletzt

In Wien-Simmering wurde am Montag eine Radfahrerin von einem PKW erfasst und schwer verletzt.

Gegen 7.30 Uhr fuhr die 43-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Haidestraße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Laut derzeitigem Ermittlungsstand der Wiener Polizei wollte sie die Nebenfahrbahn der Haidestraße auf der dortigen Radfahrerüberfahrt queren, als eine 58-jährige Frau mit ihrem Auto in in der Nebenfahrbahn der Haidestraße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs war und die Radfahrerin erfasste. Bei dem Zusammensturz kam die Radlerin zu Sturz. Sie erlitt schwere Verletzungen (Knochenbrüche am Arm, Abschürfungen und Prellungen am ganzen Körper), wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.