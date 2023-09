Am Samstag kam es zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem Bus in Wien-Favoriten.

Am Samstag kam es zu einer Kollision zwischen einer Radfahrerin und einem Bus in Wien-Favoriten. ©CanvaPro (Sujet)

In der Ludwig-von-Höhnel-Gasse in Wien-Favoriten krachte am Samstagabend eine Radfahrerin in einen Bus.

Ein 44-jähriger Busfahrer fuhr in der Ludwig-von-Höhnel-Gasse in Wien-Favoriten und wollte die Kreuzung Altes Landugut geradeaus übersetzen. Eine 51-jährige Radfahrerin wollte an derselben Kreuzung die Ludwig-vonHöhnel-Gasse queren. Laut derzeitigen Erhebungen zeigte die Ampel des Busfahrers grünes Licht, die der Radfahrerin rotes Licht.

Radfahrerin krachte in Wien in einen Bus: Schwer verletzt

Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Beteiligten, wodurch die Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die 51-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in sein Spital gebracht. Durch die Berufsfeuerwehr Wien wurden Absperrmaßnahmen getroffen und ein Sichtschutz aufgebaut.