Radfahrer und Fußgängerin stießen zusammen: Frau schwer verletzt

Am Mittwoch kam es an der oberen Alten Donau in Wien-Floridsdorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt.

Ein 29-jähriger Radfahrer befuhr gegen 15 Uhr einen Gehsteig. Zur gleichen Zeit kam eine 29-jährige Frau aus einem Hauseingang und betrat den Gehsteig. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Beide Personen kamen zu Sturz. Die Fußgängerin erlitt diverse, teilweise schwere Verletzungen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt, er prallte nach dem Zusammenstoß mit der Frau noch gegen einen abgestellten PKW, der dadurch beschädigt wurde.