Der Radfahrer krachte in einen Bus der Linie 7A.

Der Radfahrer krachte in einen Bus der Linie 7A. ©Johannes Zinner / Wiener Linien

Der Radfahrer krachte in einen Bus der Linie 7A. ©Johannes Zinner / Wiener Linien

Radfahrer nach Kollision mit Wiener Linienbus in Lebensgefahr

In Wien-Favoriten kam es am Montag zu einem schwerem Unfall. Ein Radfahrer krachte in einen Linienbus und erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Ein Radfahrer ist Montagmittag in Wien-Favoriten gegen einen Bus der Wiener Linien gekracht und lebensgefährlich verletzt worden.

Radfahrer soll laut Wiener Linien Stopptafel missachtet haben

Nach Angaben der Wiener Linien war der Bus der Linie 7A kurz nach 12.00 Uhr in der Inzersdorfer Straße in Richtung Meidlinger Hauptstraße unterwegs. Der Mann kam mit seinem Rad aus der Siccardsburggasse und wollte die Inzersdorfer Straße kreuzen. Dabei missachtete er laut Wiener Linien eine Stopptafel und kollidierte mit dem Bus.

Der Lenker leitete noch eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß mit dem Radfahrer aber nicht mehr verhindern, der dem Fahrzeug in die Seite fuhr. Dabei wurde der Biker laut Berufsrettung lebensgefährlich verletzt.

Drei Fahrgäste im 7A durch Notbremsung leicht verletzt

Mehrere Teams der Berufsrettung und der Wiener Rettungshubschrauber waren laut Rettungssprecherin Corina Had im Einsatz. Der Radfahrer wurde notfallmedizinisch versorgt und mit dem Rettungshelikopter in ein Krankenhaus geflogen.

Durch die Notbremsung wurden im 7A drei Passagiere leicht verletzt. Sie erlitten Rissquetsch- und Platzwunden, auch sie versorgte die Berufsrettung. Der Buslenker wurde von einem Krisenteam der Wiener Linien psychologisch betreut.