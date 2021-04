Radfahrer krachte in Wiener Mariahilfer Straße gegen Autotür

Am Mittwoch zog sich ein Lenker eines Lastenfahrrads in der Wiener Mariahilfer Straße leichte Verletzungen zu, als er gegen die Autotür eines 50-jährigen Pkw-Lenkers krachte.

Ein 50-jähriger Pkw-Lenker soll am 28. April gegen 9.20 Uhr in der Mariahilfer Straße in Wien-Rudolfsheim die Fahrzeugtüre seines abgestellten Fahrzeuges geöffnet haben, als ein 37-Jähriger mit einem Lastenfahrrad den Mehrzweckstreifen befuhr.