Radfahrer bei Mayday-Demo in Wien festgenommen

Zwei Radfahrer wurden im Zuge der Mayday-Demo in Wien festgenommen werden, weil sie die vorgeschriebene Ringroute verließen und gegen die Fahrtrichtung fuhren. Mehrere Radfahrer konnten aber untertauchen.

Die Polizei hat am Freitagabend bekannt gegeben, dass es im Zuge der Mayday-Demonstration in Wien zwei Festnahmen gegeben hat. Mehrere Radfahrer verließen laut Aussendung plötzlich die Demo-Route und befuhren den Ring in der falschen Richtung. Erst beim Prater konnte die Polizei eine Gruppe anhalten.