Radfahrer angefahren: Wiener beging Fahrerflucht

Ein 20-jähriger Wiener fuhr am Freitag in der Brigittenau einen Radfahrer nieder und beging dann Fahrerflucht. Eine Augenzeugin merkte sich allerdings das Kennzeichen.

Mit dem Auto seiner Mutter hat ein 20-jähriger Wiener Freitag gegen 17.00 Uhr in der Vorgartenstraße in Wien-Brigittenau auf der Kreuzung mit der Innstraße einen 25-jährigen Radfahrer angefahren. Der 20-Jährige hielt mit dem Pkw zwar kurz an, beging aber dann Fahrerflucht.