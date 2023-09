Rabiate Lenkerin in Wien-Brigittenau gestoppt: Sohn trat auf Polizisten ein

In der Nacht auf Sonntag nahmen Polizisten in Wien-Brigittenau eine 42-jährige Pkw-Lenkerin und deren Sohn fest, nachdem sich die beiden im Zuge einer Kontrolle aggressiv verhielten.

Als Polizisten der Polizeidiensthundeeinheit Wien am 17. September gegen 1.45 Uhr einen Pkw in der Treustraße in Wien-Brigittenau wahrnahmen, der nach Umschalten der Ampel mit laut quietschenden Reifen wegfuhr, hielten sie diesen an.