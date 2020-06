Raab setzt Integrationstour nach Corona-Pause fort

Im Februar startete Susanne Raab ihre Integrationstour, die coronabedingt jedoch pausiert werden musste. Nun wird die Tour am Freitag in Salzburg fortgesetzt, der Besuch weiterer Bundesländer folgt.

Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) nimmt nach der Corona bedingten Unterbrechung ihre im Februar gestartete Integrationstour wieder auf. Am Freitag wird sie das Bundesland Salzburg besuchen. Über den Sommer sollen dann die restlichen Bundesländer folgen.

Integrationstour unter dem Motto "Fördern und Fordern 2020"

Die Tour steht unter dem Motto "Fördern und Fordern 2020". Dabei will sich Raab beim Austausch mit Experten und Flüchtlingen wichtige Anregungen für weitere zielgerichtete Integrationsmaßnahmen holen.

Die Aussetzung der Maßnahmen für Flüchtlinge während des Corona-Lockdowns sei eine Herausforderung für die Integrationsbemühungen gewesen, so Raab: "Ich freue mich, dass nun auch in Salzburg wieder Deutsch- und Wertekurse sowie Beratungen stattfinden. Integration gelinge nämlich am besten in den Regionen.

Am Freitag in Salzburg, über den Sommer in weiteren Bundesländern

Raab wird unter anderem das Integrationszentrum Salzburg des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) besuchen. In einem Kurs für geflüchtete Frauen und Migrantinnen wird sich Raab mit den Teilnehmerinnen über ihre Integration in Österreich austauschen. Thematisieren will sie dabei die Bedeutung des raschen Deutscherwerbs sowie die Akzeptanz des Wertefundaments in Österreich wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit oder die Gleichberechtigungen von Männern und Frauen.