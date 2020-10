R-Zahl in Österreich auf 1,23 gestiegen

Die R-Zahl bleibt österreichweit über Eins und sogar auf 1,23 gestiegen. Die tägliche Steigerungsrate hat sich fast verdoppelt.

Die effektive Reproduktionszahl für SARS-CoV-2 ist in Österreich im Vergleich zur Vorwoche erneut gestiegen und liegt jetzt bei 1,23. Fast verdoppelt hat sich die geschätzte tägliche Steigerungsrate von 3,5 auf 6,2 Prozent. Die beiden Werte ergeben sich aus den Daten des Labordiagnose-Datums für den Zeitraum von 13 Tagen bis einschließlich dem 21. Oktober und basieren auf 18.970 SARS-CoV-2-Fällen in dieser Periode.

R-Zahl: So viele weitere Fälle gibt es pro Neuansteckung

Wien ist das einzige Bundesland, in dem die effektive Reproduktionszahl in der vergangenen Woche zumindest an einem Tag unter 1 lag: am Dienstag waren es hier 0,98. Eine R-Zahl von 1,0 bedeutet, dass pro Fall eine weitere Neuansteckung ausgelöst wird. Eine Aussage über das Niveau der täglichen neuen Fälle lässt sich aber nicht daraus herleiten.