Quo vadis, Aida? - Kritik und Trailer zum Film

Im Fokus des Kriegsdramas stehen die wenigen Stunden im Juli 1995, als die vermeintliche UN-Schutzzone Srebrenica von den bosnisch-serbischen Truppen unter General Ratko Mladic überrannt wurde, die 8.732 männliche Zivilisten töteten. Die einstige Lehrerin Aida ist als Englischübersetzerin für die UN-Truppen tätig und hat es angesichts der heranrückenden Gefahr geschafft, ihren Mann und ihre beiden Söhne ins UN-Camp zu holen. Unterdessen wird über die Evakuierung der Zivilisten verhandelt - während Aida alsbald klar ist, was den Männern blüht. Verzweifelt versucht sie, ihre Familie zu retten.

Quo vadis, Aida? - Kurzinhalt zum Film

Quo vadis, Aida? - Die Kritik

Sie ist eine Mutter, die auch in der desperaten Situation des überfüllten Camps ihren erwachsenen Sohn ermahnt, wenn er raucht und zugleich später selbst an einem Joint ziehen wird, als die Lage sich immer mehr zuspitzt - Initialzündung für den einzigen Flashback des Films, in dem Regisseurin Zbanic bei einem ausgelassenen Frisurencontest Menschen an der Kamera vorbeitanzen lässt. Die namenlosen und für die Hauptnarration bedeutungslosen Charaktere blicken den Betrachter direkt an, stehen Pars pro toto für einen Widerschein des alten, verlorenen Lebens.