Queer Dance im Gemeindebau lädt zur Faschingsausgabe

Es ist wieder soweit: In Wien-Simmering findet erneut ein Queer Dance im Gemeindebau statt. Mitte Februar wird zur Faschingsausgabe des bunten Tanzspektakels geladen.

Umfrage: Tanz-Event sorgt für Begeisterung

Wetterbedingt musste der Queer Dance am Hyblerpark in das Vereinslokal der SoHo Simmering verlegt werden, was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tat. Fast 90 Prozent der Befragten gefiel die Veranstaltung sehr gut/gut - gelobt wurden etwa die Musik, die entspannte Atmosphäre, die Offenheit, die Tombola und die bunte Mischung des Publikums. Als Motivation für die Teilnahme am Queer Dance wurde am häufigsten ein Treffen mit Freunden genannt, gefolgt von der Freude am Tanzen und dem Kennenlernen neuer Menschen.