Quartett raubte 22-Jährigen in Wien-Donaustadt aus

Bereits im Oktober wurde ein 22-Jähriger von vier bislang unbekannten Personen in seiner Wohnung am Rennbahnweg überfallen und ausgeraubt. Die Polizei fahndet nun nach einer der Täterinnen.

Ein 22-Jähriger ist vor einem Monat in seiner Wohnung in Wien-Donaustadt von zwei Frauen und zwei Männern überfallen, verprügelt und ausgeraubt worden. Eine der Täterinnen hat das Opfer nunmehr auf einem Foto aus einer Überwachungskamera wiedererkannt, berichtete die Polizei am Montag.