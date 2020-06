Quartett brach in Pkw ein: Festnahme in Wien-Penzing

In der Nacht auf Freitag klickten für vier Jugendliche nach einem Pkw-Einbruch in Wien-Penzing die Handschellen.

Ein Zeuge verständigte am 19. Juni gegen 3.40 Uhr die Polizei. Er gab an, in der Penzinger Straße im 14. Wiener Gemeindebezirk mehrere Jugendliche beim Einbruch in einen Pkw beobachtet zu haben.