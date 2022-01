Quarantäne soll nicht automatisch von Arbeit befreien

In Anbetracht der hohen Infektionszahlen fordert der Wirtschaftsbund, dass eine Quarantäne für mit Corona infizierte Arbeitnehmer künftig nicht automatisch von der Arbeit befreien soll.

Derzeit müsse man auch bei einer Corona-Infektion auch ohne Symptome in der Quarantäne nicht weiterarbeiten, Homeoffice - wo es möglich ist - müsse individuell vereinbart werden. Das gelte auch für Kontaktpersonen in Quarantäne. In Folge käme es immer mehr zu personellen Engpässen, so der ÖVP-Bund.