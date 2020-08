Quarantäne für Infizierte und Kontakte nur noch zehn Tage

Die offizielle Corona-Quarantäne wird in Österreich von 14 auf zehn Tage verkürzt. Damit passe man sich dem Stand der Forschung an. Die Quarantäne-Verkürzung betrifft auch Reisende aus Risikogebieten.

Wie in anderen Ländern muss eine Quarantänezeit nach einer Corona-Infektion oder auch für Kontaktpersonen eines Infizierten auch hierzulande nun nur zehn statt 14 Tage dauern. Eine dementsprechende Regelung gibt es schon seit Beginn der Pandemie in der Schweiz, auch in Norwegen und Spanien wird es so gehandhabt. Dass Österreich jetzt nachgezogen ist, liegt an neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen.