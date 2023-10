Qualzucht: Viele Österreicher für Zuchtverbot

Die Auswirkungen von Qualzüchtungen auf Tiere sind breit gefächert und umfassen Symptome wie Atemnot, Blindheit, Gelenkprobleme, Epilepsie und Herzfehler. Laut einer Umfrage von Vier Pfoten wünscht sich die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher Maßnahmen, um diesem Vorgehen einen Riegel vorzuschieben.

83 Prozent sprachen sich demnach für ein Verbot von Tierrassen aus, die von Qualzucht-Merkmalen betroffen sind, wie die Organisation am Montag mitteilte. Qualzüchtungen zeichnen sich meist dadurch aus, dass optische Merkmale bei den Vierbeinern - wie besonders flache Nasen oder kurze Beine - wichtiger sind als der gesundheitliche Zustand der Tiere. Bekannte Beispiele für besonders betroffene Rassen sie etwa Französische Bulldoggen, Möpse, Dackel, Chihuahuas, Perserkatzen, Schottische Faltohrkatzen oder Sphynx-Katzen.

Viele Österreicher für Zuchtverbot Von Qualzucht-Rassen

Das Wissen um die Problematik der Qualzüchtung, ist laut der Umfrage weit in der Gesellschaft verbreitet: 77 Prozent gaben an, damit vertraut zu sein, ob aus persönlicher Erfahrung mit einem derartigen Tier oder aus Berichten in Medien oder Kampagnen von Tierschutzorganisationen.