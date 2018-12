Pyrotechnik-Unfalle zu Silvester: KFV warnt vor illegalen Böllern und Raketen

Zuschauern von Feuerwerken empfiehlt der KFV, das Geschehen nur aus größerer Entfernung zu verfolgen, Raketen und Knallkörper können die Kleidung entzünden, Taschen und Kapuzen sind dabei besonders gefährdet. Ebenso sollten man Fenster, Balkon- und Haustüren schließen, damit brandgefährliche “Irrläufer” nicht in die Wohnung oder in das Haus eindringen.

Raketen sollten zudem niemals mit dem Stab in den Erdboden oder in einzeln stehende Flaschen gesteckt werden, das Anzünden sollte immer mit möglichst großem Körperabstand erfolgen. Die pyrotechnischen “Versager”, also Blindgänger, sollte man niemals ein zweites Mal zünden – auch das Nachsehen, “was denn da los ist”, gilt es zu unterlassen.

