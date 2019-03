Pyrotechnik bei Rapid-Abschiedsspiel gezündet: Geldstrafe gegen Hofmann bestätigt

Weil er bei seinem Abschiedsspiel im Juli 2018 eine bengalische Fackel entzündete, muss Steffen Hofmann 500 Euro Strafe zahlen. Dies wurde nun vom Verwaltungsgericht Wien bestätigt.

Das Landesverwaltungsgericht Wien hat am Dienstag eine Verwaltungsstrafe nach dem Pyrotechnikgesetz in der Höhe von 500 Euro gegen Rapids Club-Legende Steffen Hofmann bestätigt. Der Deutsche hatte am 22. Juli 2018 bei seinem Abschiedsspiel im Allianz-Stadion vor der Fankurve eine bengalische Fackel entzündet.