Public Viewing in Wien: Hier seht ihr die EM 2021

Durch die Corona-Lockerungen ist bei der Fußball-EM 2021 auch Public Viewing möglich. Hier gibt es alle Orte in Wien, wo das kollektive Fußball-Schauen möglich ist.

Public Viewing im Wiener Prater

Public Viewing im Augarten

Public Viewing im Zuckergoscherl am Rochusmarkt (Landstraße)

Auch das Zuckergoscherl am Rochusmarkt bietet ein Public Viewing der EM-Spiele an, dazu gibt es etwa einen Corn Dog (€ 4) oder 1 Liter Schladminger Märzen im Tonkrug (€ 7).

Public Viewing im Chelsea (Josefstadt)

Public Viewing im WUK (Alsergrund)

Public Viewing im Alten AKH (Alsergrund)

Public Viewing beim SC Wiener Victoria (Meidling)

Der Sportclub Wiener Victoria überträgt die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft am Sportplatz in der Oswaldgasse 34 in Wien-Meidling. Grillerei mit Burger, Würstel und Kotelett runden den Abend ab.

Public Viewing im Hawidere (Ottakring)

Public Viewing in der Seestadt

Public Viewing der Strandbar Herrmann fällt ins Wasser

Die Strandbar Herrmann bietet heuer leider kein Public Viewing an. Somit sieht es am Donaukanal eher düster aus mit der Fußball-Stimmung. Das Badeschiff überträgt am 15. Juni aber zumindest das Spiel Deutschland vs. Frankreich.