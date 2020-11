Psychologe empfiehlt für Lockdown: Bei dicker Luft Kinder in die Schule schicken

Déjà-vu unter anderen Vorzeichen: Ab Dienstag sollen Schüler wieder von Zuhause lernen - eine Situation, die im Frühjahr viele Familien an ihre Grenzen gebracht hat.

Anders als damals gibt es diesmal an Schulen bei Bedarf für alle Kinder auch pädagogische Unterstützung. Wann man diese brauche, sei eine subjektive Einschätzung, betont Jürgen Bell, oberster Schulpsychologe der Wiener Bildungsdirektion. Bei dicker Luft oder zu hoher Belastung wäre es aber sicher gut, tageweise darauf zurückzugreifen.

Kinder sollen zuhause betreut werden - aber Alternative erwägen

Es gebe zwar den Aufruf der Bundesregierung, zu Hause zu bleiben und die Kinder wenn möglich zu Hause zu betreuen. "Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man zumindest die Alternative hat und auch in Erwägung zieht." Familien, bei denen es schon im Frühjahr während des Lockdowns große Konflikte gegeben hat und wo vielleicht existenzielle Probleme durch Jobverlust die Situation verschärfen, empfiehlt Bell, professionelle Hilfe wie Beratungsangebote zu nutzen.

Für das Distance Learning daheim ist für Bell Struktur das Um und Auf: "Struktur gibt Sicherheit und hilft gegen Chaos." In der Praxis heißt das, dass die übliche Tagesstruktur mit Aufstehen, Anziehen und Frühstück auch während des Fernunterrichts aufrecht bleiben sollte. Für's Lernen ideal wäre ein eigener Arbeitsplatz. Sollte es diesen nicht geben, empfiehlt der Psychologe "zumindest symbolisch" eine Trennung von Spiel- und Arbeitsplatz, indem etwa der Esstisch als Arbeitsplatz definiert wird. "Wie so vieles geht es hier um den Kopf", so Bell. Neben dem Arbeitsplatz sollten die Eltern auch feste Zeiten für das Erledigen der Schulaufträge festlegen.