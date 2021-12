Im Hinblick auf die Frage, ob der wegen dem Inzestfall von Amstetten zu lebenslanger Haft verurteilte und in den Maßnahmenvollzug eingewiesene Josef F. in den "Normalvollzug" verlegt wird, wird ein psychiatrisches Gutachten erstellt.

Psychiatrisches Gutachten im Fall Josef F. wird erstellt

Josef F. - er hat inzwischen seinen Namen geändert - wurde im März 2009 zu lebenslanger Haft verdonnert und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Seitdem ist er in der Justizanstalt Krems-Stein untergebracht. Das Vollzugsgericht - in diesem Fall das Landesgericht Krems - überprüft regelmäßig, ob die Voraussetzungen für die Unterbringung im Maßnahmenvollzug weiter vorliegen. Diese Kontrolle, ob die Voraussetzungen des Paragrafen 21 Absatz 2 Strafgesetzbuch weiter gegeben sind, ist gesetzlich vorgeschrieben.

Laut Gutachten gehe vom 86-Jährigen keine Gefahr mehr aus

Oberlandesgericht fand Begründung "zu wenig umfangreich"

Landesgericht Krems gab Auftrag zu psychiatrischem Gutachten

Vom Landesgericht Krems wurde nunmehr ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben, wie Sprecher Ferdinand Schuster bestätigte. "Der Akt wurde am 30. November dem Sachverständigen aus dem Bereich Neurologie/Psychiatrie übermittelt, mit einem Einlangen eines Gutachtens wird mit Ende Jänner gerechnet", wurde auf Anfrage in einer schriftlichen Stellungnahme mitgeteilt. Über die neuen Erkenntnisse in der Causa hatte am Montag zuerst der "Kurier" online berichtet.