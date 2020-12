PS5 im Internet gekauft: Verkäufer zog bei Übergabe Messer

Ganz und gar nicht weihnachtlich ging in der Nacht auf Heiligabend der Kauf einer Spielkonsole in Wien-Landstraße vonstatten. Der Privatverkäufer zückte ein Messer, als sich ein Streit um die fehlende Rechnung entwickelte.

Ein Privatverkauf einer Spielkonsole ist in der Nacht auf den Heiligen Abend in Wien-Landstraße eskaliert. Eine 43-Jährige und ein 16-Jähriger wollten in der Lechnerstraße von einem 35-Jährigen eine Playstation 5 erwerben. Der Deal war über eine Online-Plattform eingefädelt worden. Der Verkäufer konnte laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak aber keine Rechnung vorweisen, deshalb kam es zum Streit.