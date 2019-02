Der Vorfall ereignete sich in der U6-Station Thaliastraße.

Der Vorfall ereignete sich in der U6-Station Thaliastraße. ©Manfred Helmer

Prügelei in Wiener U6-Station: Mann fiel auf Gleise

Am Sonntag in den frühen Morgenstunden kam es in der Wiener U6-Station Thaliastraße zu einem Streit, bei dem ein Mann auf die Gleise fiel und schwer verletzt wurde.

Zeugen verständigten am 17. Februar um ca. 04.00 Uhr die Polizei, da sie am Bahnsteig der Wiener U-Bahn-Station Thaliastraße eine Schlägerei bemerkten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen mehrere Männer auf einen 36-Jährigen ein, der im Zuge der Auseinandersetzung auf die Gleise fiel. Das Opfer wurde mit mehrfachen Prellungen und Abschürfungen in ein Krankenhaus gebracht.