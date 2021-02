Prügel statt Date: 17-Jähriger in Wien-Meidling ausgeraubt

Am Mittwoch endete ein fingiertes Date in Wien-Meidling für einen 17-Jährigen in einem Raubüberfall.

Ein 17-Jähriger (Stbg.: Österreich) soll über eine Internetplattform eine vermeintliche Frau mit dem Pseudonym "Larissa" kennengelernt haben. Die beiden vereinbarten daraufhin am 17. Februar ein erstes Treffen.

Wien-Meidling: Fingiertes Date endete mit Raub

Am vereinbarten Treffpunkt, einem Mehrparteienhaus in Wien-Meidling, erwarteten den 17-Jährigen gegen 14.30 Uhr zwei unbekannte männliche Tatverdächtige. Die Männer attackierten das Opfer und nahmen dem jungen Mann einen dreistelligen Bargeldbetrag und sein Mobiltelefon ab.